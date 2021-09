Nghệ An đóng cửa 4 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Chiều nay, 29.9, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bệnh viện dã chiến số 2 (đóng tại H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) chính thức dừng hoạt động từ hôm nay, do đã hết bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện này có quy mô 150 giường bệnh, hoạt động từ ngày 14.8 và đã điều trị cho 336 bệnh nhân Covid-19.