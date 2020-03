Nghệ An giải thích việc 'từ chối' công dân trở về tránh dịch Covid-19

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về nước cách ly tập trung tại Nghệ An để phòng chống dịch Covid-19

Theo văn bản, thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ cửa khẩu Cầu Treo, do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Hà Tĩnh chuyển đến. Tuy nhiên, do lượng người về nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An đã hết chỗ.

Việc dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và các địa bàn khác ngoài tỉnh Nghệ An bắt đầu từ 15 giờ ngày 21.3.

Văn bản này sau đó được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng, Nghệ An “từ chối” công dân của tỉnh mình và đẩy trách nhiệm cho Hà Tĩnh và các tỉnh khác tiếp nhận, cách ly người từ Lào trở về quê.

Sáng 22.3, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, người ký văn bản nói trên, cho biết theo quy định, công dân Việt Nam nói chung từ nước ngoài về đến địa phương nào thì sẽ được cách ly tại địa phương đó. Tuy nhiên, thời gian qua, Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức cách ly công dân của tỉnh này từ nước ngoài về qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Cha Lo (Quảng Bình).

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra khu cách ly tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ẢNH CTV

Theo ông Long, các khu cách ly tập trung của Nghệ An đã đầy. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh về việc này và hai bên đã thống nhất việc tiếp nhận, cách ly, trên tinh thần chia sẻ lẫn nhau, nên tỉnh Nghệ An mới ban hành công văn nói trên.

Ông Long cũng cho biết, Nghệ An không từ chối tiếp nhận công dân trở về mà chỉ đề nghị tỉnh bạn hỗ trợ để có thời gian chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung mới. Hiện nay, Nghệ An có 2 trung tâm cách ly tập trung đã tiếp nhận 918 người từ Lào và Thái Lan về qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) và Cha Lo (Quảng Bình).

Ông Long cũng cho biết, Nghệ An đang mở thêm 3 cơ sở cách ly tập trung mới ở Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông để đón công dân từ Lào, Thái Lan trở về. Khi các sơ sở cách ly ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò giảm tải, Nghệ An sẽ nhận công dân từ nước ngoài về qua cửa khẩu Cầu Treo và Cha Lo. “Việc này cũng mất vài ngày, nên chúng tôi mới đề nghị Hà Tỉnh, Quảng Bình chia sẻ”, ông Long nói.