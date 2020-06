Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng trên 41 độ C

oC. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 22.6, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Tại Bắc bộ, nhiệt độ đo được tại Láng (Hà Nội), Hòa Bình lên đến trên 40C.

Tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Giang, Phú Thọ cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39oC. Ở các tỉnh Trung bộ, nhiệt độ đo tại Đô Lương (Nghệ An) là 41,2oC; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5oC. Nhiệt độ trên 40oC cũng đo được trên diện rộng ở các khu vực Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa (Quảng Bình); Quỳ Hợp, Tương Dương và Tây Hiếu (Nghệ An).