Ngày mai, nắng nóng ở Bắc bộ hạ nhiệt trước khi gia tăng cường độ gay gắt trở lại

Trao đổi với báo chí chiều nay, 9.6, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 7 - 8.6 vừa qua, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã xảy ra tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình... Nhiệt độ nắng nóng ở các khu vực này phổ biến ở ngưỡng 37 - 40 độ C.

Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía nước ta, kết hợp với hiệu ứng phơn của gió tây đến tây nam. Trong đợt nắng nóng này, trọng tâm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

Cập nhật diễn biến thời tiết ngày hôm nay, ông Năng cho biết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Hà Nội có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày, phổ biến 40 - 55%. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì liên tục từ 10 - 18 giờ.

Ông Trần Quang Năng cũng cho biết, dự báo ngày mai, thời tiết nắng nóng sẽ tạm thời giảm ở vùng núi Bắc bộ. Cụ thể, vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2 - 4 độ C so với hôm nay, nhưng thời tiết ở Bắc bộ vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 34 - 37 độ C.