Trung bộ nắng nóng bỏng rát, nhiệt độ ở Con Cuông lên tới 42 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, nhiệt độ đo lúc 13 giờ hôm nay, 22.6, ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đều ở ngưỡng gay gắt, một số nơi đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ lên trên 40 độ C.

Ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ cao nhất đo được tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) lên tới 39,6 độ C; tại trạm khí tượng Láng (Hà Nội) lên tới 39,3 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, khu vực huyện Con Cuông (Nghệ An) có nhiệt độ cao nhất lên tới 42,1 độ C. Nghệ An cũng là địa phương có nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm trên diện rộng khi nhiệt độ đo tại Đô Lương, Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Tương Dương đều ở mức trên 40 độ C.

Trong khi đó, tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị, nhiệt độ đo tại nhiều trạm khí tượng lúc 13 giờ hôm nay cũng trên 40 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng ngày hôm nay ở một số nơi tại Trung bộ có thể vượt mức lịch sử trong những năm trước đây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo nắng nóng ở Bắc bộ kéo dài 1 - 2 ngày tới, tại các tỉnh Trung bộ nắng nóng còn tiếp tục trong nhiều ngày tới.