Nghệ An: Học sinh lớp 5 bị nam sinh lớp 8 đâm chết trên đường đến trường

Sáng 13.1, thông tin từ UBND xã Hạ Sơn (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 1 học sinh lớp 5 bị đâm tử vong.

Nạn nhân là em N.V.T (đang học lớp 5, Trường tiểu học Hạ Sơn, xã Hạ Sơn).

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 12.1, T. đang ngồi sau xe đạp do người anh chở đến trường thì xảy ra xích mích với Trương Văn Đ. (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS xã Hạ Sơn).

Sau đó, Đ. đã bất ngờ dùng chiếc kéo mang theo đâm vào ngực em T. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa em T. đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Đ. bị công an bắt giữ.

Tối cùng ngày, Công an H.Quỳ Hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.