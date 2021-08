Nghệ An: Không chịu đi cách ly tập trung còn chống người thi hành công vụ

Sáng 29.8, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà H.T.H (48 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ