Nghệ An: Lập hồ sơ khống, chủ tịch xã và 3 thuộc cấp bị khởi tố

Sáng 17.8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ, công chức xã Hợp Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), đề điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ