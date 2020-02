Nghệ An lên phương án tiếp nhận 400 người từ Trung Quốc về quê tránh dịch corona

Sáng 3.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang triển khai kế hoạch tiếp nhận lao động quê Nghệ An trở về từ Trung Quốc.

Theo ước tính, Nghệ An có khoảng 400 người đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc sẽ về quê để tránh dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona. Sau khi số lao động này trở về nước, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp nhận, lo việc ăn ở, hậu cần trong thời gian cách ly 14 ngày để theo dõi dịch bệnh.