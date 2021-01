Nghệ An: Một học sinh lớp 10 tử vong, nghi do nổ pháo tự chế

Sáng 29.1, thông tin từ UBND xã Tân An (H.Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ nghi do làm pháo tự chế , khiến một học sinh lớp 10 tử vong, một cháu bé bị thương.