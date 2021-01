Nghệ An: Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm trên biển, 1 ngư dân tử vong

Chiều 25.1, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An cho biết, tàu cứu nạn của lực lượng biên phòng vừa phối hợp tàu cá của ngư dân vớt 8 ngư dân bị chìm tàu trên biển , đưa vào bờ. Đáng tiếc, trong số 8 người gặp nạn, có 1 ngư dân đã tử vong.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng nay, 25.1, tàu cá NA-90800TS gồm 8 ngư dân do ông Nguyễn Văn Triều (47 tuổi, ngụ P.Quỳnh Dị, TX.Hoàng Mai, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản trên vùng biển cách TX.Cửa Lò (Nghệ An) về hướng đông bắc khoảng 18 hải lý thì bị một tàu hàng chưa rõ biển kiểm soát đâm chìm. 8 ngư dân bị rơi xuống biển.

Sau khi nhận được tin báo từ ngư dân, lực lượng Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá gặp nạn biết để hỗ trợ cứu nạn , đồng thời điều tàu cứu hộ của biên phòng ra cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một tàu cá của ngư dân Nghệ An đã tìm thấy, cứu vớt được 8 ngư dân, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong.

Tàu cứu hộ Biên phòng sau đó tiếp cận tàu cá, tiếp nhận các ngư dân gặp nạn và đưa vào bờ.

Hiện lực lượng Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm chiếc tàu hàng gây ra vụ tai nạn trên.