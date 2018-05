Nghi án bắt cóc vợ giám đốc doanh nghiệp, tống tiền 10 tỉ đồng

Ngày 29.5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nghi án một phụ nữ ở Quảng Bình bị bắt cóc , đưa vào Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17.5, người dân đi đường phát hiện chị N.T.P (30 tuổi, ngụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình) nằm bên lề đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch), trên người có nhiều vết thương và chân bị trói, tinh thần hoảng loạn. Người dân đã cởi trói, đưa chị P. đến Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an H.Nhơn Trạch cử lực lượng đến làm việc, nhưng do chị P. đang trong tình trạng hoảng loạn nên công an chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, chị P. có đưa ra một tờ giấy với nội dung là thỏa thuận bắt cóc giữa một nhóm người với một người khác, chi phí là 3,5 tỉ đồng; đồng thời cung cấp được địa chỉ gia đình để lực lượng công an báo cho chồng chị P. là anh N.H.S, Giám đốc một công ty cơ khí ở xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), vào Đồng Nai chăm sóc vợ.

Làm việc với công an, anh S. cho biết vào ngày 27.4 vợ anh đột nhiên mất tích, điện thoại không liên lạc được. Sau đó vài ngày, anh nhận được tin nhắn của người lạ báo là vợ anh đã bị bắt cóc và ra giá 10 tỉ đồng để chuộc về. Anh S. liền trình báo sự việc cho Công an TP.Đồng Hới. Đến khi nhận được tin báo của Công an H.Nhơn Trạch, anh S. liền vào Đồng Nai đưa vợ về quê nhà để điều trị, chăm sóc.

Ngày 30.5, trao đổi với PV Thanh Niên, anh S. cho hay vợ anh đã dần bình phục sức khỏe và đang được điều trị tại một bệnh viện. Còn vụ việc liên quan đến chị P. vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Theo lời anh S., cách nay hơn 1 tháng, chị P. lái ô tô đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2 - 3 ngày, anh vẫn tưởng đi thăm bạn bè bình thường, nhưng sau đó gia đình mất liên lạc. Đến hơn 10 ngày sau, ĐTDĐ của anh nhận được tin nhắn báo đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc, sau đó giảm xuống còn 5 tỉ đồng, rồi 3,5 tỉ đồng. Mỗi lần nhận tin nhắn, anh S. gọi lại vào số đó thì báo không liên lạc được. Trước tính chất phức tạp như vậy, anh đã trình báo công an.

Anh S. cho biết thêm vợ anh có quen một phụ nữ họ Ma, sống ở miền Nam, và một số người bạn của vợ, từng ra chơi nhà anh ở Quảng Bình. Thấy dấu hiệu ngờ vực, anh S. từng can ngăn vợ đừng qua lại với nhóm người này. Đợt "mất tích" vừa rồi khả năng chị P. cũng đi theo mấy người bạn đó rồi bị đánh thuốc mê và đưa đi nhiều nơi khác nhau.

Theo anh S., nhóm bắt cóc vợ anh thay đổi địa điểm liên tục và di chuyển bí mật, khả năng là có cả đường dây và cũng có nhiều người bị lừa. Do mỗi người bị bắt ngồi một góc và ít người trông coi nên chị P. tìm cách trốn thoát được.

Về thông tin chị P. cầm cố ô tô với giá mấy trăm triệu đồng ở H.Lệ Thủy (Quảng Bình), anh S. cho biết đây là tin không chính xác. Hiện chiếc xe đã được đưa về nhà.