Nghi án bắt cóc vợ giám đốc, tống tiền 10 tỉ: Nhiều tình tiết cần làm rõ

“Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, chưa thể xác định đây có phải là một vụ bắt cóc, tống tiền hay không. Tuy nhiên, trong vụ án này có nhiều tình tiết cần làm rõ như việc vì sao chị N.T.P mất tích từ ngày 26.4 nhưng mãi đến ngày 9.5 gia đình mới trình báo công an? Thông thường người thân trong gia đình mất tích 1 - 2 ngày đã hốt hoảng đi tìm, đằng này kéo dài gần nửa tháng mới trình báo công an là điều rất khó hiểu. Hiện vẫn chưa thể xác định nạn nhân bị trói hay tự trói, 3 người dân đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch là ai, cũng chưa được xác định rõ”, vị cán bộ này phân tích thêm.



Theo kết luận xử lý tin báo ban đầu của Công an H.Nhơn Trạch, chị N.T.P được cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch lúc 23 giờ ngày 17.5. Theo đó vào thời điểm trên, 3 người gồm: N.H.P (28 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), T.V.Q (51 tuổi) và N.T.T.N (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), đi trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng Vũng Tàu về TP.HCM, khi đi qua ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch, thì phát hiện một phụ nữ nằm trên lề đường, bị trói tay chân bằng dây dù, trên người có nhiều vết bầm tím nên đã đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch cấp cứu. Trung tâm y tế khi tiếp nhận bệnh nhân thấy dấu hiệu bất thường đã điện thoại cho trực ban hình sự Công an H.Nhơn Trạch trình báo vụ việc.

Lãnh đạo công an huyện đã cử lực lượng CSĐT tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời liên lạc với gia đình chị P. thì được biết gia đình chị này cũng đã có đơn gửi Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình (ngày 9.5) trình báo việc chị P. mất tích từ ngày 26.4.

Báo cáo của Công an H.Nhơn Trạch cho biết thêm, sau khi tiếp nhận đơn của gia đình chị P., Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ điều tra liên hệ với Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ xác minh một số đối tượng nghi vấn tại Đồng Nai.

Trong quá trình xác minh tại đây, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin từ gia đình chị P. báo chị này đang cấp cứu tại Nhơn Trạch nên đã đến liên hệ Công an H.Nhơn Trạch để tiếp nhận hồ sơ và người (nạn nhân P.) để thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng theo Công an H.Nhơn Trạch, do chị P. được cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần, không hợp tác nên cơ quan CSĐT Công an huyện chưa ghi nhận lời khai, giám định thương tích và giám định xác định có hay không việc xâm hại tình dục. Hiện công an tiếp tục điều tra, chưa có căn cứ xác định vụ việc bắt giữ người trái pháp luật hay đe dọa tống tiền.

Trả lời Thanh Niên chiều cùng ngày, bác sĩ Hồ Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch, xác nhận chị P. được đưa vào lúc 23 giờ ngày 17.5 trong tình trạng hai cánh tay, cổ tay bị bầm, tinh thần hoảng loạn. Sau một ngày điều trị thì bệnh nhân xuất viện. Trong lúc điều trị tại trung tâm, chị P. giao tiếp được.