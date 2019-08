Nghi án giết 'người yêu' rồi tự tử

Ngày 28.8, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết lực lượng điều tra đang khẩn trương làm rõ nghi án nam thanh niên giết người yêu rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu . Do nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh An Giang nên công an chưa thể lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 25.8, người dân phát hiện ô tô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư giáp trung tâm hành chính H.Vĩnh Thạnh. Bên trong xe có một thanh niên ngồi gục đầu, miệng sùi bọt mép. Khi đến gần thì nồng nặc mùi thuốc sâu, bên cạnh là một cô gái tử vong , trên cổ có vết thương.

Vụ việc sau đó đã được trình báo lực lượng công an. Riêng nam thanh niên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong ô tô 2 chai thuốc sâu (trong đó có 1 chai đã cạn) và một con dao. Nạn nhân được xác định là T.T.G.M (19 tuổi), còn nam thanh niên là Đ.C.C. (27 tuổi, cùng ngụ TT.Cờ Đỏ, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

Người nhà nạn nhân cho biết M. đang sống và làm việc với anh trai ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Cả hai anh em làm việc trong một salon làm tóc và móng hơn 2 năm nay. Gần đây, M. có về thăm nhà tại TT.Cờ Đỏ. Sáng ngày xảy ra vụ việc, M. có nói đi ra ngoài, sau đó gia đình điện thoại điện nhưng M. không nghe máy. Đến chiều thì gia đình nhận được hung tin.

Ông T.N.S. (47 tuổi), cha của M., cho biết khi M. học xong lớp 9 thì ông phát hiện chuyện tình cảm của M. và C. Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên ông không ủng hộ mối quan hệ này. Do đó ông đã gửi M. đi học nghề ở Biên Hòa nhằm ngăn chặn chuyện tình cảm giữa hai người.

Còn người nhà C. cũng cho biết C. là thanh niên ít nói, ít chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình. Lúc C. quen biết M. và có ý muốn cưới làm vợ thì được gia đình M. đánh tiếng là không đồng ý. Dù vậy, C. vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với M. đến khi xảy ra vụ việc.