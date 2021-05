Nghi can cầm đầu có thể đánh sập hệ thống, hạ giá tiền ảo để chiếm đoạt

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, trên mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép , trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets. Việc này gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an TP.HCM đã đưa ra cảnh báo thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Cụ thể, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin là mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Công an TP.HCM cho biết hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 01 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

"Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube…). Các nghi can còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư", Công an TP.HCM cảnh báo.

Cũng theo Công an TP.HCM, hiện nay, các nghi can quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com. Website này đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các nghi can cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.