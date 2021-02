Nghi can cướp giật gây tai nạn chết người: Dựng lại hiện trường

Liên quan đến vụ nghi can cướp giật túi xách người đi đường bỏ chạy gây tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn ( Q.Tân Phú, TP.HCM), làm 2 người chết, gây xôn xao dư luận, ngày 26.2, Công an Q.Tân Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đưa nghi can T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đến dựng lại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Khoảng 10 giờ, nghi can H. được công an đưa đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú).

Bị thương ở chân sau tai nạn, nghi can H. chống nạng khập khiễng với sự giám sát chặt chẽ của rất đông công an, cảnh sát hình sự mặc thường phục. Bị hại trong vụ án cũng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa một chiều đường Lê Trọng Tấn, đoạn khoảng 300 m hướng ra QL1, để dựng lại hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, tối 19.2, H. chở B.M.T (25 tuổi, ngụ Q.11) trên xe máy chạy rảo quanh trên nhiều tuyến đường, tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Trong lúc bỏ chạy, xe máy do H. cầm lái tông trúng xe anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ Q.Bình Tân).

Sau cú tông xe, bỏ mặc B.M.T nằm bất động tại chỗ, anh T. bị thương nặng, H. dựng xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó đến bệnh viện cấp cứu, rồi quay về trốn tại nhà. Anh T. do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Vào cuộc điều tra , Công an Q.Tân Phú xác định H. là nghi can cướp giật nên đã bắt giữ vào chiều ngày 24.2. Nghi can H. từng có 3 tiền án và vừa chấp hành xong án tù vào cuối tháng 10.2020. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.