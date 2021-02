Vụ nghi can cướp giật tông xe khiến nạn nhân tử vong: 'Ba đi đâu lâu quá...'

Trưa 25.2, nhiều người đến chia buồn, động viên gia đình anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), sau tai nạn do hai nghi can cướp giật túi xách tông xe trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú, TP.HCM) khiến nạn nhân tử vong.

Hãi hùng xe máy tông cực mạnh vào xe máy khiến 1 người chết tại chỗ

'Ba con đi đâu lâu quá không về...' Có mặt tại nơi tổ chức tang lễ ở Q.Bình Tân, người thân anh Trí cho biết sự ra đi của anh Trí khiến gia đình vô vùng đau xót, vợ anh Trí suy sụp. "Con gái Trí cứ hỏi 'Ba con đi đâu lâu quá không về ”, ông Đoàn Văn Sơn (anh vợ nạn nhân) nói trong nghẹn ngào, mắt ngấn lệ. Anh Trí là người con thứ 5 trong gia đình có 9 anh chị em. Gần hai năm nay, vợ chồng anh Trí thuê một căn nhà ở trong khu dân cư Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân) để mưu sinh với công việc cắt vải, gia công áo quần. Tối 19.2, anh Trí chạy xe máy trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú) thì bị hai thanh niên cướp giật túi xách trên đường tháo chạy tông trúng. Anh Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Trí không qua khỏi.

Đã hai năm nay, vợ chồng anh Trí không về quê. Dịp Tết vừa rồi, vợ chồng anh Trí dự tính về quê thăm ông bà thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngày 30 Tháng Chạp, vợ chồng anh đành hủy vé. “Nếu em nó về quê thì đến giờ vẫn chưa vô lại TP.HCM thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tai nạn xảy ra đau lòng quá”, anh Trần Minh Phước (41 tuổi, anh ruột nạn nhân) nói.

Nỗi đau người ở lại

Trong suốt thời gian trò chuyện với chúng tôi, chị Đoàn Thị Nga (34 tuổi, vợ anh Trí) nước mắt lưng tròng. Có lúc không kiềm được sự đau buồn, chị òa khóc khi nhắc đến câu hỏi của con gái 5 tuổi thơ ngây “Ba đi vài ngày sẽ về hả mẹ ?”.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tông xe máy tối 19.2 ẢNH: TRẦN KHA

Chị Nga cho biết chị và anh Trí lấy nhau khoảng 6 năm. Cả hai cùng quê, khi vào TP.HCM lập nghiệp thì quen biết và cưới nhau. “Anh là người rất thương vợ con, em chở bé ra ngoài chừng vài phút là anh lo lắng điện thoại, hỏi thăm”, chị Nga nghẹn lời.

Tối hôm xảy ra tai nạn, anh Trí qua nhà bạn, đồng thời ghé lấy iPad đang gửi sửa về cho con gái chơi thì bị xe máy tông trúng

Nhận thông tin, chị Nga tức tốc lên Bệnh viện Thống Nhất. Đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, chị Nga được các bác sĩ gọi vào cho biết sức khỏe anh Trí rất yếu, cơ hội cứu sống chỉ 1% khiến chị hoàn toàn suy sụp.

Sau một ngày nằm viện tại đây, gia đình chuyển anh Trí qua Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cứu chữa, với hy vọng “còn nước còn tát”. Nằm gần hai ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thấy sức khỏe anh Trí không chuyển biến tốt, thậm chí yếu hơn. Nhận được lời khuyên từ bác sĩ, gia đình quyết định đưa anh Trí về quê nhà ở Thừa Thiên - Huế.

Nạn nhân tử vong khi đang trên đường quay về lại TP.HCM vì dịch Covid-19

Khi hay tin Trí gặp nạn khó quá khỏi, bốn người thân của nạn nhân đã bay vào TP.HCM đón xe, đưa anh Trí về quê. Ở quê nhà, người thân cũng đã chuẩn bị lo hậu sự cho anh Trí.

Chiếc xe chở anh Trí vượt quãng đường 8 tiếng về đến Nha Trang, còn khoảng nửa chặng đường nữa là về đến nhà. Thế nhưng lúc này, người thân anh Trí nhận thông tin người từ vùng có dịch về phải cách ly nên người trong gia đình anh Trí phải đưa ra quyết định rất khó khăn là quay lại TP.HCM. Trên đường quay lại TP.HCM, anh Trí mất trong sự đau xót của người thân. Linh cữu của nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa tán, gửi vào chùa, sau đó sẽ đưa về quê nhà.

Liên quan vụ nghi can cướp giật tông chết người rồi bỏ trốn này, ngày 25.2, Công an Q.Tân Phú cho biết đang chuyển hồ sơ cùng nghi can T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

H. là nghi can chạy xe máy chở Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.11), cướp giật túi xách của người dân trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú). Trong lúc bỏ chạy, xe máy do H. cầm lái tông trúng xe anh Trí. Vụ tông xe khiến nạn nhân Trí tử vong, Tuấn cũng chết tại chỗ, riêng H. bỏ trốn. Đến chiều ngày 24.2, nghi can H. bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú bắt giữ.