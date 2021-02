Ngày 25.2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang chuyển hồ sơ cùng nghi can T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền vụ nghi can cướp giật túi xách tông chết người đi đường rồi bỏ trốn