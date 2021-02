Gây tai nạn rồi bỏ trốn sẽ bị xử lý hình sự nặng ?

Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

"Cũng theo điều 260 bộ luật Hình sự, nếu làm chết từ 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỉ đồng trở lên thì có thể bị phạt tù mức cao nhất là 15 năm", LS Lượng nói.

LS Lượng còn phân tích, theo quy định và mức phạt nghiêm khắc của pháp luật như trên thì trước hết, người nào gây tai nạn nên ra cơ quan công an gần nhất để trình báo về sự việc và đề nghị can thiệp điều tra, nếu bỏ trốn hành vi này sẽ là tình tiết “tăng nặng” trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp nếu vì một lý do nào đó người vi phạm bỏ chạy, chưa nhận thức được hành vi của mình, nhưng thời gian ngắn quay lại đầu thú thì đây có thể coi là một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự hiện hành.