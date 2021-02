Không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế livestream hơn 1 giờ lăng mạ CSGT

Chiều 16.2, thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang xem xét, xử phạt một nam tài xế có biểu hiện say xỉn, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ khi bị kiểm tra.