TP.HCM: Nạn nhân vụ nghi can cướp giật gây tai nạn rồi bỏ chạy đã tử vong

Liên quan đến vụ 2 nghi can cướp giật túi xách rồi gây tai nạn trên đường tháo chạy ở Q.Tân Phú (TP.HCM), nạn nhân vụ tông xe đã tử vong.

Hãi hùng xe máy tông cực mạnh vào xe máy khiến 1 người chết tại chỗ

Nạn nhân là anh T.V.T. (SN 1989, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngụ Q.Bình Tân). Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh T. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện gia đình anh T. đang lo hậu sự cho nạn nhân tại Q.Bình Tân ẢNH: CTV

Trước đó, hơn 20 giờ ngày 19.2, hai thanh niên chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Lê Trọng Tấn.

Đến trước quán trà sữa ở địa bàn P.Tây Thạnh, phát hiện đôi nam nữ dừng xe bên đường mua trà sữa, trên xe có treo túi xách nên áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga tháo chạy hướng ra QL1. Chạy đến trước số 580 Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh), xe của hai nghi can cướp giật va chạm với xe máy của anh T. đang lưu thông cùng chiều.

Hai nghi can cướp giật ngã ra đường. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại dựng xe lên bỏ lại đồng bọn, tiếp tục tháo chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn cũng khiến anh T. bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an Q.Tân Phú sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.

Nghi can cướp giật tử vong sau đó được xác định là Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.11), ngồi sau xe máy. Hiện công an đang tiếp tục truy tìm nghi can còn lại.