An Giang: Khởi tố kẻ cướp túi xách có 130 triệu đồng của người đi đưa dâu

Sáng 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (41 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, H.Chợ Mới) về tội cướp giật tài sản