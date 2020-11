Bắt 2 công an Thái Bình liên quan việc Đường 'Nhuệ' dàn xếp vụ án chém người

Ngày 2.11, theo nguồn tin của Thanh Niên, 2 bị can bị bắt tạm giam là Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi), cấp bậc chức vụ khi bị bắt là trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi), cấp bậc, chức vụ khi chưa bị khởi tố là thiếu tá, Phó công an xã Song An, H.Vũ Thư.