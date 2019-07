Nghi can cướp tiệm vàng bị bắt khi đang ôm vàng bó trốn

Chủ tiệm vàng hô hoán cướp nên nhiều người dân cùng rượt đuổi truy bắt tên cướp. Khi tên cướp chạy bộ được khoảng 300 m thì bị người dân tóm gọn. Ngay lúc này, Công an P.12 có mặt khống chế, đưa nghi can cướp tiệm vàng về trụ sở cùng tang vật.

Nghi can cướp tiệm vàng Ảnh: Lâm Viên

Tại trụ sở công an, nghi can cướp tiệm vàng khai tên Văn Đức Khánh (37 tuổi, ngụ Tổ Hòn Bồ, P.12, TP.Đà Lat). Số lượng vàng bị nghi can cướp đang được thông kê. Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ.