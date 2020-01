Nghi can đâm chết em ruột của bạn gái đã đầu thú

Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến nhà của Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, quê Đồng Nai) bắt giữ nghi can đâm chết em ruột bạn gái để điều tra làm rõ về hành vi giết người

Ngay sau khi bắt giữ Linh, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức cũng đã bàn giao nghi can này cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, Linh được đưa đến nơi cất giấu con dao gây án.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 16 giờ ngày 5.1, Linh đến nhà chị gái của anh Đào Minh Tâm (20 tuổi) tại tổ 16, thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh (H.Châu Đức) chơi. Linh và chị gái của Tâm có mối quan hệ tình cảm yêu đương.

Tại đây, giữa Tâm và Linh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Linh lấy dao bấm trong người ra đâm Tâm khiến nạn nhân tử vong

Sau khi đâm chết em ruột bạn gái, Linh lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, tắt điện thoại, không ai liên lạc được. Đến 5 giờ ngày 7.1, Linh về nhà của cha mẹ ruột, nhờ người thân gọi báo cơ quan công an để đầu thú.