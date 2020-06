Nghi can rút xăng từ xe máy, lấy bùn be bờ để phóng hỏa đốt phòng trọ

Rút xăng từ xe máy

Tại buổi họp báo chiều 13.6, Công an TP.HCM đã thông tin cụ thể về hình thức gây án của nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.Bình Tân khiến 3 người thiệt mạng vào sáng 12.6.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định nghi phạm đốt phòng trọ là Phan Văn Quang, 55 tuổi, quê ở Long An nhưng đã đi khỏi nơi cư trú khoảng 10 năm và sống lang thang. Sáng 13.6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Chợ Gạo (Tiền Giang) di lý nghi phạm về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Lời kể của người dân về vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết ở Q.Bình Tân Bước đầu nghi phạm thừa nhận đã đốt phòng trọ vì mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người , ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Quang.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về vụ phóng hỏa đốt nhà ở Q.Bình Tân Ảnh: Sỹ Đông

Trả lời câu hỏi nguyên nhân vụ phóng hỏa có phải do mâu thuẫn tình cảm hay không, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM , cho biết qua xác minh từ người dân khu nhà trọ, giữa ông Quang với chị D. có quan hệ buôn bán từ tháng 3.2020, ông Quang thường xuyên giao hàng cho chị D. Thời gian gần đây, 2 người thường cãi nhau. “Động cơ, tình tiết cụ thể sẽ được công an khai thác trong quá trình điều tra”, thượng tá Lâm nói.

Dùng bùn ướt để be bờ dẫn xăng vào phòng trọ

Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy BS 63K5 - 2173, một can xăng và túi xách bằng nhựa, bùn đất ướt.

Ông Lâm cho biết nghi phạm đi xe máy đến trước khu vực phòng trọ rồi rút xăng từ trong xe máy vào can. Để xăng chảy vào nhà, nghi phạm Quang dùng bùn ướt be thành bờ rồi đổ xăng, châm lửa. Sau khi phóng hỏa, nghi phạm bị lửa bén vào chân trái và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà ở Q.Bình Tân Ảnh: CTV

Căn phòng trọ của chị D. thuê rộng khoảng 12 m2, có gác xép, trong đó chị D. nằm ở phía dưới còn 2 đứa cháu từ quê mới lên nằm trên gác. Vào thời điểm gây án, con gái chị D. không có ở trong phòng. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bỏng toàn thân và bỏng đường hô hấp.

Về việc nghi phạm lẩn trốn về Tiền Giang sau khi gây án, thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết do trước đây nghi phạm thường xuyên tạm trú ở H.Chợ Gạo nên sau khi phóng hỏa, nghi phạm về đây trốn.

Về động cơ gây án, công an đang khai thác nghi phạm từ khi bị di lý từ Tiền Giang về TP.HCM. Do nghi phạm bị dị tật, tâm lý chưa ổn định nên cơ quan điều tra chưa khai thác sâu về động cơ.

