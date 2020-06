Công an TP.HCM: Tín dụng đen cho vay qua app chủ yếu là người Trung Quốc

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4.6, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về hoạt động "tín dụng đen" cho vay qua app , thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết trong các năm qua, Chính phủ và Bộ Công an chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra xử lý.

Ông Lâm cho biết hình thức vay qua app có thủ tục khá đơn giản, nhưng người vay phải khai đầy đủ thông tin, và phải đồng ý cho app truy cập vào danh bạ điện thoại. Số tiền cho vay không nhiều, thường ở mức 2 - 5 triệu đồng nhưng lãi suất rất cao, thường từ 1 - 5%/ngày. Do vậy, nếu người vay không trả đúng hạn thì số tiền sẽ tăng lên, cộng dồn lại sẽ lớn.

Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, trả lời báo chí về "tín dụng đen" cho vay qua app

Đại diện Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, Công an TP.HCM đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho Viện KSND truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác, đối tượng cho vay nặng lãi chủ yếu là người Trung Quốc . Đối với vụ đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND, công an đã bắt 12 người Trung Quốc, đang truy nã người còn lại. Các nghi phạm đã cho khoảng 60.000 người vay với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng.