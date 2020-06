Công an TP.HCM điều tra vụ Cashwagon cho vay qua app với lãi suất ‘cắt cổ’

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.6, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 đột xuất kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon tại tòa nhà cho thuê số 17 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM). Đây chính là công ty mà PV Thanh Niên thâm nhập điều tra, phản ánh tình trạng cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhân viên có hành vi “khủng bố” tinh thần khách vay cùng bạn bè, người thân của họ. Ngoài lực lượng công an, tại hiện trường kiểm tra còn có sự xuất hiện của lực lượng kiểm sát viên. Một nguồn tin cho PV Thanh Niên biết, khi công an vào kiểm tra, các nhân viên của Công ty TNHH Cashwagon được yêu cầu ở lại văn phòng, viết bản tường trình nhằm phục vụ công tác kiểm tra, khám xét của cơ quan công an. UBND P.Phạm Ngũ Lão cũng hỗ trợ cung cấp thức ăn, đồ uống cho khoảng 175 nhân viên công ty này.