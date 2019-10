Nghi can thứ ba ra đầu thú, khai được thuê

Ngày 20.10, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Lý Đình Vũ (37 tuổi, xã Xuân Lâm, H.Thuận Thành, Bắc Ninh), một trong 3 nghi can đổ dầu thải xuống đầu nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà, đã tới trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú.