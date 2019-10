Các nghi phạm đổ dầu xuống đầu nguồn nước sạch sông Đà khai gì?

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan công an xác định 3 nghi phạm tổ chức thực hiện hành vi xả dầu vào đầu nguồn nước sạch sông Đà gây ô nhiễm nguồn nước là Lý Đình Vũ (37 tuổi), Nguyễn Chương Đại (25 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám (33 tuổi) trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi triệu tập đến làm việc, nhận thấy đủ cơ sở, căn cứ Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục làm rõ vụ việc đối với Đại và Thám, còn Lý Đình Vũ đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, qua truy xét các nghi phạm đã xác định 2 xe ô tô nghi vấn liên quan đến việc đổ trộm chất thải ở địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nơi đầu nguồn nước sạch sông Đà.

Tại cơ quan công an, Đại và Thám khai nhận, ngày 6.10, hai nghi phạm này được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải biển số 99C - 08783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà, địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lấy chất thải (bơm vào 10 thùng chứa với tổng lượng khoảng 10 m3), sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe.

Đến ngày 8.10, cả 3 nghi phạm Đại, Thám và Vũ sử dụng 2 xe ô tô nêu trên chở chất thải đến địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an xác định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc xử lý nguồn nước ô nhiễm , cung cấp cho người dân TP.Hà Nội. Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị người dân khi phát hiện Lý Đình Vũ, có điều kiện có thể bắt giữa ngay hoặc báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để bắt giữ.