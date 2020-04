Nghi phạm cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt như thế nào?

Việt (áo đỏ, đứng giữa) từng có thời gian sống cùng gia đình ở TT.Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận Ảnh: Q.T Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, trên đường Sơn Kỳ (Q.Tân Phú, TP.HCM) vào hôm 27.3 , Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi) cùng một nghi phạm khác (tên Bảo) “đường ai nấy đi".

Trong khi Bảo về Quảng Ngãi thì Việt di chuyển ra Bình Thuận.

Tại Bình Thuận, Việt di chuyển nhiều nơi; có lúc Việt xuất hiện ở TP.Phan Thiết.

Lực lượng Công an khám xét phòng trọ, nơi Việt để đồ "nhờ" trong những ngày trốn tại Bình Thuận Ảnh: Q.T Thấy Việt là khách từ “phương xa” đến, người quen đã “thiết kế” một bữa nhậu cho Việt tại rẫy thanh long thuộc địa bàn TT.Thuận Nam.

Tuy nhiên, Việt không biết rằng, sau khi gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, Công an Q.Tân Phú, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM ráo riết truy lùng Việt

Trước đó, một nhóm trinh sát của Công an Q.Tân Phú cũng đã có mặt tại TT.Thuận Nam để phối hợp với công an địa phương điều nghiên và xem xét các khả năng về nơi Việt lưu trú.

Bị bắt sau "chầu nhậu"

Việt đã bị lực lượng Công an TP.HCM phối hợp với Công an TT.Thuận Nam bắt tại rẫy thanh long vào khoảng 2 giờ ngày 2.4. Sau đó, được lực lượng Công an TP.HCM di lý về TP để tiếp tục điều tra, truy xét.

Bước đầu, khai thác nhanh lời khai của Việt tại Công an TT.Thuận Nam, nghi phạm thừa nhận mình chính là người cầm vật nghi là súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo hình ảnh từ camera an ninh cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (Q.Tân Phú), ghi lại vụ cướp xảy ra vào khoảng 21 giờ 55 ngày 27.3. Hai nghi phạm, trong đó có một nghi phạm đội nón bảo hiểm màu vàng, tay cầm một vật nghi là súng; nghi phạm còn lại đội nón bảo hiểm màu đen, tay cầm dao (cả hai đeo khẩu trang) bước vào cửa hàng.

Thấy một ít tiền trên quầy, nghi phạm cầm dao, vơ lấy đưa cho nghi phạm cầm vật nghi là súng cất vào túi. Sau đó cả hai chĩa súng và dao hướng phía các nhân viên của cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa, dồn những người này vào một phía. Cả hai lấy đi một vali (loại dùng đựng hồ sơ); mở ngăn đựng tiền ở quầy thu ngân nhét vào túi xách đeo sẵn trước ngực.

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết vụ cướp không gây thiệt hại về người; chỉ bị mất tiền và một CPU máy tính.