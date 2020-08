Nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm nữ bác sĩ bị bắt

Chiều 24.8, Công an tỉnh Long An cho biết Cảnh sát hình sự H.Bến Lức vừa phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp Thạch Phi Rum (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm