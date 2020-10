Nghi phạm giết người trong quán nhậu ở Long An ra đầu thú

Sáng 13.10, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An , cho biết Lê Văn Út (35 tuổi, ngụ TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tỉnh đầu thú và khai nhận về hành vi giết người . Hiện nghi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.