Trốn lệnh truy nã, đi phụ bán quán ăn gần sát trụ sở công an

Chiều 11.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đã làm thủ tục bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc (40 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông) cho Công an H.Đắk Glong thụ lý theo thẩm quyền. Đây là bị can bị truy nã về tội cố ý gây thương tích

Theo công an, trung tuần tháng 9.2016, Phúc có liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến thương tích cho người khác. Trong lúc công an tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án thì Phúc bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30.9.2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong ra quyết định truy nã Phúc.

Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An phát hiện Phúc là bị can trốn lệnh truy nã, đang phục vụ cho một quán ăn tại P.2, TP.Tân An. Quán ăn này chỉ cách trụ sở Công an phường vài trăm mét.

Ngày 11.9, trinh sát hình sự bắt giữ Phúc, sau đó làm thủ tục bàn giao Phúc cho Công an H.Đắk Glong.