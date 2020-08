Truy nã nữ bị can chi 300 triệu thuê sát thủ giết người vì mâu thuẫn cá nhân

Sau nhiều ngày truy xét, Công an H.Gia Lâm đã bắt giữ được Hiệp và Hải. Bước đầu 2 đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Công an H.Gia Lâm ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an H.Gia Lâm đã ra quyết định truy nã bị can này trên toàn quốc.