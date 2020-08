Hai băng nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn: Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Theo kết quả điều tra, từ tối 15 đến rạng sáng 16.5, Huỳnh Phương Đông tham gia nhóm Nhà Đèn (ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa (26 tuổi, ở P.Lê Lợi) cầm đầu, sử dụng hung khí hỗn chiến với nhóm do Huỳnh Văn Hậu (27 tuổi, ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) cầm đầu tại ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu (TP.Quy Nhơn). Hậu quả, L.Đ.Đ (27 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn ), thuộc nhóm Huỳnh Văn Hậu, bị nhóm Lê Minh Hòa dùng hung khí chém chết

Giang hồ khóc thút thít nghe lệnh khởi tố vì tham gia hỗn chiến chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc này, ra quyết định khởi tố 12 bị can thuộc nhóm Lê Minh Hòa về tội giết người và 7 bị can trong nhóm Huỳnh Văn Hậu về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 7 bị can bị khởi tố về tội giết người.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức truy bắt, vận động đầu thú được 6 đối tượng truy nã nêu trên, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thanh Phong (thường gọi Phong "Đú", 26 tuổi, ở P.Lê Lợi) can tội giết người trong vụ án nói trên. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đang tiến hành xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.