Thành phố biển Quy Nhơn bất an với nạn 'khủng bố' đòi nợ

Sau gần 2 năm ly hôn, bà Đào Thị Ngọc Hải (38 tuổi, ở P.Quang Trung) liên tiếp bị một phụ nữ dẫn theo nhiều người đến bắt ép trả số tiền mà chồng cũ của bà vay mượn.

Bị hăm dọa, sỉ nhục

Theo trình bày của bà Hải, mặc dù bà đã trả lời rằng vợ chồng đã ly hôn và không hay biết gì về số tiền nợ, nhưng vẫn bị nhóm người này đe dọa, “ khủng bố ”.

Liên tiếp nhiều ngày trong khoảng thời gian tháng 3 và tháng 4.2020, nhà bà Hải bị tạt sơn, chất bẩn ... Từ 27.3 đến nay, nhóm người này còn nhiều lần kéo đến nhà hoặc công ty nơi bà Hải làm việc để gây áp lực, hăm dọa, sỉ nhục... Mỗi lần thấy bà Hải bị một số “tay anh chị” bao vây, thì những người ở gần đó gọi điện báo Công an P.Quang Trung đến để giải thoát. Khi có sự xuất hiện của công an, nhóm đòi nợ dừng “khủng bố” vài ngày, sau đó lại tiếp tục.

Bà Hải bị chặn đường đòi nợ Ảnh: C.T.V

Mới đây nhất, sáng 4.5, nhóm người này đến nhà bà Hải quan sát, thấy bà đi làm bằng taxi thì đi theo. Đến nơi làm việc, bà Hải xuống xe thì bị nhóm người này giữ lại, không cho vào công ty. Sau đó, Công an P.Quang Trung đến, bà Hải mới được giải thoát. “Sự việc xảy ra rất nhiều lần, tôi trình báo thì công an phường nói không có yếu tố hình sự nên không xử lý được. Tôi rất bất an, lo lắng, áp lực. Mới đây, tôi có đơn trình báo các vụ việc với Công an tỉnh Bình Định”, bà Hải bức xúc.

Trong khi đó, bà Ban Gia Quý (ở P.Đống Đa) cũng gửi đơn kêu cứu kèm theo clip, hình ảnh về việc gia đình mình bị tạt sơn, chất bẩn, đập phá tài sản... Theo đó, khi con trai của bà Quý bỏ nhà đi từ tháng 2.2020, cũng là lúc gia đình bà liên tiếp bị nhiều băng nhóm đến gây áp lực, buộc phải trả nợ thay cho con trai. Từ 5.3 - 20.4, gia đình bà Quý liên tục bị tạt sơn, ném trứng thối, chất bẩn, dầu lửa vào nhà, đập phá tủ kính; đồng thời còn có nhiều nhóm đến nhà hăm dọa để đòi nợ...

“Suốt 2 tháng liền gia đình tôi bị các băng nhóm “khủng bố” khiến ai cũng khủng hoảng tinh thần, lo ngại không dám ra khỏi nhà; con trai thì đã bỏ đi, không liên lạc được. Lực lượng công an đã đến làm việc nhưng vẫn chưa ngăn chặn được”, bà Quý cho biết.

Một nạn nhân khác là bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân) cũng trình bày việc liên tiếp bị bà Ngô Thị Hướng (40 tuổi, ở P.Lý Thường Kiệt) nhiều lần kéo người đến nhà riêng và đến công ty của bà Hằng “khủng bố” đòi nợ bằng cách sử dụng loa phát âm thanh công suất lớn để la lối, chửi bới; đốt nhang vái lạy; đăng các đoạn video trực tiếp lên mạng xã hội Facebook; ngăn cản hoạt động bình thường của công ty...

Công an địa phương phải chịu trách nhiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên , đại tá Trần Huy Giáp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, xác nhận thời gian gần đây, tình hình “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh rất nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy xã hội. Nhóm cho vay “tín dụng đen” thường gắn với nhóm đâm thuê đòi mướn rất hung hăng, gây ra kinh hoàng cho người dân. Công an tỉnh Bình Định xác định vấn đề này là đầu vào của tội phạm nên quán triệt phải tổ chức xử lý nghiêm.

“Hầu hết các vụ vay mượn ban đầu đều là thỏa thuận dân sự. Nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự, công an phường lập tức chuyển hồ sơ lên Công an TP.Quy Nhơn, thậm chí lên Công an tỉnh để điều tra, xử lý ngay”, đại tá Giáp khẳng định.

Vận động người dân mạnh dạn tố giác Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở núp bóng dưới danh nghĩa cho vay, hỗ trợ tài chính , cầm đồ, các đối tượng có liên quan hoạt động "tín dụng đen" nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm. Đồng thời, vận động người dân mạnh dạn tố giác với các cơ quan chức năng để xử lý hiệu quả các băng nhóm, các tổ chức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trong khi đó, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cũng đã có văn bản chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm và phải chịu trách nhiệm nếu hành động thiếu quyết liệt, để xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách có tội phạm hoạt động lộng hành, thách thức pháp luật, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, theo kiểu "xã hội đen" , gây bức xúc dư luận.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an TP.Quy Nhơn đã điều tra làm rõ 11 vụ với 33 người vi phạm về trật tự xã hội, trong đó có nhiều người hoạt động phạm pháp theo băng nhóm, bắt giữ người trái phép để đòi nợ...

Hình ảnh kèm theo đơn tố cáo của bà Mai Thị Thu Hằng về việc bà Hướng đánh nhân viên, ngăn chặn hoạt động của công ty bà Hằng

Liên quan trường hợp của bà Mai Thị Thu Hằng , Công an TP.Quy Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Hướng về tội gây rối trật tự công cộng. Với vụ việc của gia đình bà Ban Gia Quý, ông Nguyễn Văn Rớt, Phó trưởng công an P.Đống Đa, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo, lập biên bản và đang điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tương tự, Công an P.Quang Trung cũng đã ghi nhận vụ việc của bà Hải và đang điều tra xử lý theo quy định.