Nghi phạm giết người yêu, phân xác mang đi Tây Ninh phi tang bị bắt như thế nào?

Theo thông tin từ những bước điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 4.6, Công an H.Gò Dầu nhận tin báo của anh T.T.S (35 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về nghi vấn liên quan đến xác người.



Theo lời của anh S., S. là bạn của Hiếu. Trước đó, ngày 3.6, Hiếu về Tây Ninh có đến gặp và nhậu cùng với S. Sau đó Hiếu gửi một xe mô tô nhãn hiệu Airblade biển số: 59N2-5788 và nhờ anh S. đi bán nhưng S. không bán mà để lại nhà. Sau đó, Hiếu về lại TP.HCM.

Đến khoảng 3 giờ 30 sáng 4.6, Hiếu tiếp tục điện thoại cho S. nhờ để đồ ở nhà anh nhưng anh S. không có ở nhà.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh S. quay trở về nhà thì thấy Hiếu từ nhà anh S. đang chạy xe mô tô khác biển số: 59P1-415.52, trên xe có chở một vali và nhiều bọc ni lông nói là đi công việc chút nữa sẽ quay lại. Vào nhà kiểm tra, anh S. thấy Hiếu còn để lại 2 balo vải màu đen. Thấy có nhiều nghi vấn, anh S. báo Công an H.Gò Dầu.

Nhận được tin báo, Công an H.Gò Dầu nhanh chóng tiến hành điều tra. Qua kiểm tra nhanh, Công an huyện phát hiện bên trong balo của Hiếu có căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM đều mang tên Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra còn có 2 con dao phay lớn, 2 điện thoại di động, một số đồ trang điểm và đồ dùng của Hiếu.

Từ những thông tin thu thập được, Công an H.Gò Dầu tiến hành xác minh nhanh tại Công an xã Quy Đức và Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) thì nhận được thông tin chị N. chính là người gia đình đã trình báo bị mất tích từ ngày 31.5 đến nay.

Nhận định ban đầu, Công an H.Gò Dầu đặt nghi vấn liên quan đến vụ án trên. Ngay lập tức, Công an H.Gò Dầu huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác truy tìm, lần theo dấu vết của Hiếu.

Ảnh: Khả Lâm Cơ quan công an kiểm tra hiện trường phát hiện vụ giết người, phân xác

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện phát hiện Hiếu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thuộc TT.Gò Dầu. Qua kiểm tra, xác định đúng là Hiếu nên lực lượng công an nhanh chóng khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận, giữa Hiếu và N. có tình cảm được khoảng 9 năm. Ngày 31.5, Hiếu và N. đi ăn cùng với bạn sau đó cả hai về nhà trọ của Hiếu tại P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM ngủ.

Do biết N. sắp đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định giết N. Khoảng 00 giờ 30 ngày 1.6, lợi dụng lúc N. đang ngủ, Hiếu dùng tay siết cổ chị N. tử vong rồi để xác N. nằm trên gác. Thấy không thể mang xác N. ra ngoài, Hiếu chờ đến khoảng 10 giờ sáng rồi dùng dao có sẵn trong phòng trọ để phân xác chị N. thành nhiều phần bỏ vào tủ lạnh…

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Hiếu lấy xe mô tô biển số: 59N2-5788 của N. đi lên H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuê nhà nghỉ ngủ lại. Ngày 2.6, Hiếu vứt một số đồ dùng ở khoảng đất trống gần cầu Rạch Sơn, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu rồi đi uống cà phê. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Hiếu gọi điện cho S. rủ đi nhậu đến tối. Đến 3 giờ ngày 3.6, Hiếu gửi xe mô tô, biển số: 59N2-5788 và nhờ anh S. đi bán rồi Hiếu đón xe buýt đi về nhà trọ ở TP.HCM.

Tại nhà trọ, vào lúc 1 giờ ngày 4.6, Hiếu đem xác chị N. bỏ vào 3 túi ni lông, 1 vali rồi chất tất cả lên xe mô tô BS: 59P1-415.52 chạy về nhà anh S. Đến 3 giờ cùng ngày, Hiếu đến nhà anh S., thấy không có ai ở nhà, Hiếu gọi điện thoại cho anh S. hỏi chìa khóa và mở cửa vào nhà bỏ toàn bộ đồ và cùng các bọc chứa các phần của thi thể chị N. phía sau bếp.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Hiếu mang các túi ni lông và vali chứa thi thể chị N. đi phi tang. Khi đến khu vực không có nhà dân thuộc xã Long Chữ, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu bỏ các bọc ni lông và vali chứa xác chị N. bỏ bên lề đường rồi tiếp tục chạy về TT.Gò Dầu uống cà phê thì bị bắt. Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 bông tai bằng kim loại màu trắng có đính hạt.