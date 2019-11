Nghi phạm khai nhận vụ giết người cướp của, phi tang xác trong vườn cà phê

Tối 28.11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã di lý Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ xã Châu Thành, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) từ Tiền Giang về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng giết người cướp tài sản và phi tang xác.

Nguyễn Phước Châu là nghi phạm sát hại nạn nhân Đoàn Thị Huỳnh Giao (không phải họ Hoàng như thông tin ban đầu - PV), cướp xe máy, rồi phi tang xác nạn nhân tại một vườn cà phê ở thôn 6, xã Tân Lâm, H.Di Linh, Lâm Đồng).

Theo đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng, nghi phạm Nguyễn Phước Châu bị cơ quan điều tra bắt giữ lúc 2 giờ 30 phút ngày 28.11 khi đang lẩn trốn tại một đìa tôm thuộc xã Tân Điền, H.Gò Công Đông, Tiền Giang.

Sau khi bắt giữ Châu, cơ quan công an đã di lý nghi phạm về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Công an cung cấp

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phước Châu khai nhận: Ba năm trước, Châu từ Tiền Giang đến H.Di Linh làm thuê cho một số hộ dân tại xã Tân Lâm. Sau đó, Châu đến P.Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) thuê phòng trọ. Tại Bảo Lộc, Châu có quen biết và nảy sinh tình cảm trai gái với Đoàn Thị Huỳnh Giao. Ngày 12.10.2019, nạn nhân Giao đi cùng Châu đến xã Tân Lâm hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Châu đã đâm hơn 10 nhát dao, tước đoạt mạng sống của chị Giao. Sau khi sát hại chị Giao, Châu đưa xác nạn nhân vào vườn cà phê cách khu dân cư khoảng 1 km, chôn lấp sơ sài để phi tang . Châu lấy chiếc xe máy hiệu Sirius, đôi bông tai, dây chuyền vàng của nạn nhân, bán được 15,4 triệu đồng, rồi đón xe đò trốn về xã Tân Điền (H.Gò Công Đông) lẩn trốn.

Áo nạn nhân có nhiều lỗ thủng nghi do vết dao đâm Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã đưa tin: Sáng 26.11, một người dân tại thôn 6 (xã Tân Lâm) khi đi hái cà phê thì phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn, trơ xương, nên hoảng hốt trình báo công an. Nhận tin báo, Công an H.Di Linh đã có mặt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận trên chiếc áo nạn nhân có nhiều lỗ thủng (nghi do dao đâm). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được chôn lấp sơ sài nên bị động vật tác động, không còn nguyên vẹn… Từ những thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng giết người cướp tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Phước Châu là nghi phạm chính, tiến hành truy bắt nghi phạm khi Châu đang ngủ trong đìa tôm ở xã Tân Điền.

Vụ án giết người, cướp tài sản, phi tang xác đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.