Nghi phạm ném chất bẩn vào nữ thẩm phán ra đầu thú, khai được rủ đi đánh ghen

Ngày 19.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ Trần Văn Hùng (37 tuổi, ngụ khu 4, P.Thành Tô, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi ném chất bẩn vào người nữ thẩm phán.