Nghi vấn đường dây đưa người vượt biên trái phép

Hôm qua 21.7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua lời khai ban đầu của nhóm người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép và lưu trú ở TX.Điện Bàn ( Thanh Niên đã thông tin), cơ quan chức năng xác định họ nhập cảnh Việt Nam bằng đường bộ, đường mòn, lối mở. Trong số 21 người TQ lưu trú tại Quảng Nam, có 19 nam, 2 nữ và trong đó 17 người không có giấy tờ. “Khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một người “đầu nậu” giữ hết hộ chiếu của những người này”, thiếu tướng Dũng nhận định.

Bắt 3 nghi can đưa người nhập cảnh Đà Nẵng trái phép

Tối 21.7, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 3 nghi phạm, gồm 2 người Việt Nam và 1 người TQ, liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Công an TP.Đà Nẵng thông báo, ngày 11.7, khi kiểm tra hành chính nhà 39 Dương Tử Giang (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 4 người TQ nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, ngày 16.7, Công an TP tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (55 - 57 đường Loseby, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), phát hiện thêm 27 người TQ cũng nhập cảnh trái phép. Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, khởi tố vụ án “tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”, truy xét và bắt 3 nghi phạm đưa người TQ đến TP.Đà Nẵng lưu trú bất hợp pháp, không thực hiện các khai báo y tế Covid-19. Nguyễn Tú

Trước đó, chiều 18.7, nhận tin báo từ người dân, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng chức năng TX.Điện Bàn (Quảng Nam) kiểm tra một khu lưu trú tại P.Điện Dương, phát hiện 21 người TQ đang lưu trú tại đây. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 người và bàn giao cho công an tỉnh; 17 người còn lại bỏ chạy đến TP.Hội An sau đó cũng được truy xét, đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 (tại Trung đoàn 885, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Dũng cho hay không riêng Quảng Nam mà tại TP.Đà Nẵng cũng phát hiện nhóm người TQ nhập cảnh trái phép và lưu trú. Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng điều tra xem 21 người ở Quảng Nam và nhóm người ở Đà Nẵng có nằm trong cùng một nhóm vượt biên từ TQ qua Việt Nam hay không; nếu cùng một nhóm thì ai là người tổ chức... “Nhóm người TQ nhập cảnh Việt Nam có nhiều mục đích khác nhau, đôi khi họ vào để lao động. Khả năng cao sẽ có một nhóm đối tượng đứng ra tổ chức để đưa người trái phép vào Việt Nam. Không thể nào mà người TQ ở nhiều nơi khác nhau lại có thể tụ tập thành một nhóm rồi đi đông như vậy được”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đặt nghi vấn.

Tuy nhiên, công tác lấy lời khai đang gặp khó khăn do những người TQ đến từ nhiều nơi, khiến khâu phiên dịch không thuận lợi. Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam để điều tra, lấy lời khai. Ngoài nhóm 21 người TQ phát hiện hôm 18.7, đến nay vẫn chưa có thêm trường hợp người TQ nhập cảnh trái phép nào.

4 người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam bị tạm giữ ngay khi kiểm tra ngày 18.7

Truy trách nhiệm quản lý địa bàn

Đáng chú ý, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng nêu trách nhiệm của các cơ sở lưu trú. Theo ông, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hai nhóm người Trung Quốc đang cách ly y tế ở Đà Nẵng Như Thanh Niên đã thông tin, nhóm 24 người TQ phát hiện tại Đà Nẵng và cách ly từ ngày 18.7 tại một khách sạn tư nhân trên đường Loseby (Q.Sơn Trà). Hôm qua 21.7, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho biết 24 người này đã được xét nghiệm Covid -19 và cho kết quả âm tính. Trong vài ngày tới, CDC Đà Nẵng sẽ lấy mẫu dịch để xét nghiệm thêm một lần nữa. Hôm qua, thông tin từ Bệnh viện 199 Bộ Công an (đóng ở TP.Đà Nẵng), có thêm nhóm 5 người TQ cũng đang cách ly tại bệnh viện kể từ ngày 11.7. Ông Trương Xuân Hùng (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199) cho rằng nếu sức khỏe tiếp tục ổn định, nhóm người này sẽ kết thúc cách ly 14 ngày, không cần xét nghiệm thêm và bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng. Cũng theo ông Hùng, nhóm 5 người TQ này do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng bàn giao để cách ly y tế, không liên quan đến nhóm 24 người TQ đang cách ly ở Q.Sơn Trà. An Dy Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết công an vẫn đang lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở khu lưu trú tại Hà My Beach Villa (đóng tại P.Điện Dương), nơi 21 Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết công an vẫn đang lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở khu lưu trú tại Hà My Beach Villa (đóng tại P.Điện Dương), nơi 21 người Trung Quốc lưu trú . Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND P.Điện Dương, xác nhận thông tin nhóm người TQ đến lưu trú tại Hà My Beach Villa từ ngày 14.7 (đến chiều 18.7 người dân báo tin mới phát hiện). Nhóm này đi bằng đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi về trách nhiệm của người quản lý địa bàn như thế nào khi để nhóm người TQ lưu trú đến 5 ngày mới phát hiện, ông Nguyễn Xuân Hà cho rằng do chưa nắm hồ sơ nên chưa thể khẳng định nhóm người TQ này có lưu trú 5 ngày hay không. “Nếu để người TQ lưu trú tận 5 ngày mới phát hiện thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan. Những người quản lý địa bàn mặc dù không ai khai báo nhưng để người lạ tới lưu trú 5 ngày mà không biết là không được”, ông Hà nói. Theo ông Hà, nếu chủ cơ sở không khai báo tạm trú tạm vắng thì địa phương rất khó nắm bắt; nhưng nếu nhóm người TQ lưu trú đến 5 ngày thì phải xem xét kỹ càng vấn đề này. Tuy nhiên, một lãnh đạo Công an TX.Điện Bàn đã không trả lời về vấn đề buông lỏng quản lý địa bàn khi PV đề cập, mà cho rằng nên hỏi cơ quan chức năng của tỉnh (?).