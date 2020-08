Nghĩa tình mùa dịch: Vợ chồng đi cách ly, xóm làng gặt giúp lúa

Người dân gặt lúa giúp gia đình bà C.

Chị Phan Thị Bích Thủy (tổ 4, xã Hiệp Thuận) cho hay, khi nghe tin lúa nhà bà C. bị ngã do trận mưa, kèm theo gió lớn vào hôm 11.8 nếu không gặt sẽ bị hư hỏng nên nhiều người dân trong tổ đã xúm nhau ra đồng đến đám lúa của vợ chồng bà C. để gặt hộ.

Theo chị Thủy, mỗi người một tay, người thì cắt, người thì ôm lúa tập kết gần máy tuốt, người thì đứng tuốt, thế là chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, đã thu hoạch xong đám lúa ngả nghiêng. Trước mắt gặt hơn 1 sào lúa giúp gia đình chị C., khi nào lúa chín người dân sẽ tiếp tục giúp đỡ để gặt cho xong những sào lúa còn lại.

“Nhà nào có công thì góp công, nhà nào bận không gặt được thì họ mua đồ ăn nửa buổi mang đến. Sau khi gặt xong, chúng tôi chở lúa về nhà khi nào nắng lên sẽ đem ra phơi. Khi những bao lúa được chở ra khỏi cánh đồng, ai nấy nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc”, chị Thủy chia sẻ.