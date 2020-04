‘Nghiệm thu có điều kiện’ để đưa vào vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Theo đó, hội nghị thống nhất kết luận Dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông đã cơ bản hoàn thành các mục gồm: công tác xây dựng 5/5 công trình thành phần; đã vận hành thử kỹ thuật một số chuyên ngành thiết bị từ cuối tháng 9.2018 đến tháng 3.2019.

Hiện dự án này đang ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ hoàn công và khắc phục các tồn tại khuyết điểm, tiến hành các thử nghiệm, đánh giá an toàn hệ thống.

Theo trách nhiệm được Chính phủ giao, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành 9/9 nội dung về chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tiếp nhận bàn giao, đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị này, ngay sau khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kết luận chất lượng công trình đủ điều kiện.

Tuy nhiên, do vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật, đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu và bàn giao chưa thống nhất giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng thầu của dự án , trong đó có vướng mắc việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về yêu cầu giảm trừ thanh toán, hoàn tất thủ tục liên quan,… nên tiến độ bàn giao, vận hành tuyến liên tục chậm so với cam kết.