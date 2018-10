Nghiên cứu phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

tin liên quan Sân bay Nội Bài lên tiếng vụ hành khách bị vòi vĩnh khi nhập cảnh

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ động làm việc với các nhà khoa học, các tổ chức tư vấn có năng lực, rà soát quy hoạch phát triển của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trước mắt rà soát Quy hoạch khu vực phía bắc để nâng quy mô công suất khai thác đạt 50 triệu hành khách/năm; đồng thời nghiên cứu phát triển về phía nam, bảo đảm đến năm 2050 đạt 80 - 100 triệu hành khách/năm.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.Hà Nội phối hợp với Bộ GTVT quản lý quỹ đất cho đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo tầm nhìn Quy hoạch đến năm 2050.

Trong ngày 29.10, Văn phòng Chính phủ đã truyền đi chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ KH-ĐT, Xây dựng, Quốc phòng, TN-MT, Tài chính, Công an, Ngoại giao, KH-CN, Tư pháp và địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch ngành và lĩnh vực, các quy định pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng đất và sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia đối với dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11.2018.