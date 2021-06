Ngỡ ngàng hai phụ nữ đi ô tô, vào cửa hàng... trộm sữa

Thanh Niên đã liên hệ với chị N.T.H (chủ cửa hàng bán bỉm sữa, ở xóm Giữa, xã Lệ Chi, H.Gia Lâm, Hà Nội) và được biết vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 37 phút ngày 25.6. Theo những gì camera an ninh ghi được, hai phụ nữ đi ô tô, đậu trước cửa hàng. Từ trên xe, hai phụ nữ ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bước vào cửa hàng. Một người vờ hỏi mua đồ, người còn lại đến quầy sữa lấy tổng cộng 3 hộp sữa (theo nạn nhân, tổng trị giá 4 triệu đồng) và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Bạn đọc (BĐ) Quy Vi phân tích: “Tôi đã xem được clip này trên mạng xã hội . Có một số người, sau khi xem clip, đã cho rằng, đây chỉ là hành vi trộm “vặt”. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với ý kiến này vì tổng số tiền của 3 hộp sữa mà hai người phụ nữ đã “bày mưu tính kế” để trộm không hề nhỏ (theo chủ cửa hàng là 4 triệu đồng - PV), đã rơi vào trường hợp được quy định tại khoản 1, điều 173 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản. Theo điều khoản này, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp theo luật định (đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản; đã bị kết án về tội này và một số tội khác được quy định trong BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm...), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Nhất là trong bối cảnh như hiện nay, khi mà kinh tế của các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 , hành vi của hai người phụ nữ trong clip nói riêng và những hành vi có tính chất tương tự nói chung, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.