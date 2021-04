Ngỡ ngàng với lý do tổ chức đám tang giả

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong 2 ngày qua, người dân ở H.Cù Lao Dung luôn bàn tán xôn xao về việc gia đình ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, ở ấp Phước Hòa A, TT.Cù Lao Dung) tổ chức đám tang giả cho bà Trần Thị Tuyến (vợ ông Liệt).

Theo cáo phó của gia đình, bà Tuyến "qua đời" vào ngày 27.3 tại TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp). Gia đình sau đó tẩm liệm, thuê xe đưa quan tài về nhà để tổ chức đám tang vào chiều 29.3. Dự kiến thời gian hạ huyệt là 9 giờ 30 ngày 31.3.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A, TT.Cù Lao Dung, cho biết khi quan tài của bà Tuyến được đưa về nhà, người dân địa phương chỉ thấy có 4 người khiêng. Thấy quan tài quá nhẹ nên nhiều người nghi vấn.

Trong 3 ngày ông Liệt tổ chức làm đám cho bà Tuyến, nhiều người đến viếng, chia buồn thì quan sát thấy có nhiều điều bất thường như: chồng, con của bà Tuyến không người nào buồn hay khóc lóc gì.

Ngoài ra, khi hỏi thăm các con của bà Tuyến về nguyên nhân bà tử vong thì các con của bà Tuyến lúc thì bảo: "Mẹ tử vong là do bị tai nạn giao thông ở Đồng Tháp", lúc thì nói "Mẹ té sông chết", có lúc lại bảo: "Mẹ bị sát hại". Sáng 31.3, sắp chuẩn bị đưa quan tài bà Tuyến đi an táng thì một người con của bà Tuyến đột ngột lại nói mẹ mình bị bệnh chết gần khu vực biên giới Campuchia…

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung, qua tin báo của người dân về việc gia đình tổ chức đám tang cho bà Tuyến có sự bất thường, đặc biệt là để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã kết hợp với y tế huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Đồng thời thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi

Sau khi kiểm tra quan tài không thấy bà Tuyến, qua vận động, thuyết phục, bà Tuyến đã chủ động ra trình diện với công an.

Qua làm việc với công an, bước đầu bà Tuyến khai lý do giả chết là do tự bà sắp đặt rồi kêu các con thuê xe chở quan tài từ Đồng Tháp về gia đình để tổ chức đám tang. Sau khi được đưa về trụ sở Công an H.Cù Lao Dung, bà Tuyến lại khai rằng do giận chồng nên muốn làm đám tang giả để thử lòng chồng. Tuy nhiên, sau đó bà Tuyến lại tiếp tục thay đổi lời khai, bà nói giả chết là để muốn thử lòng những chủ nợ đến dự đám tang