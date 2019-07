Ngư dân Lý Sơn cứu 32 người nước ngoài trôi dạt trên biển

Trước đó, tàu cá QNg-961609TS của anh Bùi Văn Phải (trú xã An Hải, H.Lý Sơn) cùng 17 ngư dân ra khơi vào ngày 9.7. Đến khoảng 7 giờ 15 ngày 11.7, tàu cá của anh Phải phát hiện có 32 người bám trên 5 chiếc ca nô nhỏ trôi dạt tự do trên vùng biển Trường Sa của VN . Anh Phải đã đưa tàu cá đến cứu 32 người đưa lên tàu an toàn.