Ngư dân ở Quảng Nam mất tích khi tàu cá trên đường vào đảo Cù Lao Chàm

Sáng 26.11, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Cù Lao Chàm, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin một ngư dân mất tích trên biển khi tàu cá đang trên đường vào đảo Cù Lao Chàm (xã Tam Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 15 ngày 26.11, trực ban tác chiến nhận được thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An) về việc khoảng 1 giờ cùng ngày, tàu cá QNa-92482 TS, do ông Lê Mười (49 tuổi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) làm thuyền trưởng đang trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm.

Khi đến tọa độ 15,55 độ vĩ Bắc - 108,47 độ kinh Đông (cách Cù Lao Chàm về hướng đông khoảng 11 hải lý), các ngư dân phát hiện ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp với phường Cửa Đại huy động tàu thuyền trong khu vực tổ chức tìm kiếm ngư dân mẩt tích; chỉ đạo Hải đội 2 điều tàu BP 431101 phối hợp với 20 tàu cá ngư dân tổ chức triển khai tìm khiến ngư dân mất tích.

Được biết, tàu cá QNa-92482 TS có ngư dân mất tích khi đang vào đảo Cù Lao Chàm có công suất 734 CV, hành nghề lưới, xuất bến ngày 21.11 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại, trên tàu có 9 ngư dân.