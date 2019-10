Ngư dân Quảng Nam liên tục ‘tố’ bị tàu Trung Quốc cản trở, quấy phá

Vào khoảng 21 giờ ngày 25.9, tàu cá QNa 90569 TS do ông Phan Bá Tín (47 tuổi, ở thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang trên đường ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt thì không may bị gãy trục láp tại tọa độ 15,34 độ vĩ Bắc - 111,51 độ kinh Đông, cách đảo Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa , khoảng 30 hải lý. Do không thể khắc phục nên các ngư dân đành thả trôi tự do gần 7 ngày trên biển.