Vụ tàu lạ đâm va tàu cá Quảng Nam: 'Chúng tôi chỉ biết đứng như trời trồng'

44 ngư dân bị chìm tàu ngoài biển vào đất liền an toàn Sáng 19.10, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho hay lúc 1 giờ 30 phút ngày 19.10, 43 ngư dân trên tàu câu mực Qna 91919 bị chìm khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa đã được một tàu cá đưa vào đất liền an toàn. Sức khỏe của các ngư dân hiện tại ổn định. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11.10, tàu câu mực Qna 91919 do ông Lương Văn Tồn (ở xã Tam Giang, H.Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng với 43 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa không may tàu bị chết máy, mắc cạn ở bãi san hô và bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tín hiệu cấp cứu, hai tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang đánh bắt gần đó là Qna 90039 TS, do ông Lương Văn Cam (làm thuyền trưởng) và tàu Qna 90046 TS, do Phạm Văn Huy (làm thuyền trưởng) đã tới ứng cứu 44 ngư dân trên tàu Qna 91919 TS và đưa lên đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa). Sau đó, 44 ngư dân trên tàu Qna 91919 đã được tàu Qna 91269 do ông Phạm Cương (ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng đưa vào đất liền an toàn. Được biết, tàu Qna 91919 có giá trị khoảng 3,5 tỉ đồng, hành nghề câu mực khơi, ra khơi từ ngày 25.9.